حملات توعية للمشاركة فى حملة 100 مليون صحة لأهالى قرى غرب العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذت مديرية الصحة بشمال سيناء، حملات توعية للأسر فى مناطق وقرى غرب العريش، لحثها على المشاركة والإستفادة من حملة 100مليون صحة.

وشاركت فرق من مديرية الصحة والوحدات الصحية التابعة لها بكافة القرى فى الحملات، بزيارات للمنازل ولقاء السيدات بمعرفة الرائدات الريفيات ، وزيارات للمجالس والدواوين للعائلات .

وأوضح بيان لمحافظة شمال سيناء، أن الحملة مقرر افتتاحها بماراثون رياضى تنظمه مديرية الشباب والرياضة من الصالة المغطاة وحتى المدينة الشبابية الدولية بالعريش، ولقاء موسع مع الشباب للحث على المشاركة فى الحملة، الكشف الطبى فى نقطة متحركة بالمدينة الشبابية لجميع المشاركين فى المارثون .

كما أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، أن عدد المواطنين المستهدف من الحملة يبلغ 254 ألفا و697 مواطنًا، بينهم 113 ألفا و364 مواطنا بمركز العريش، و58 ألفا و433 مواطنا بمركز بئر العبد، و31 ألفا و115 مواطنا بالشيخ زويد، و35 ألفا و117 مواطنا برفح، و13 ألفا و235 مواطنا بالحسنة، و3 آلاف و415 مواطنا بنخل، وتخصيص 80 فريقا طبيا على مستوى المحافظة موزعة بواقع 30 فريقا فى العريش، 29 فريقا فى بئر العبد، 8 فرق فى الشيخ زويد ، 4 فرق فى رفح ، 5 فرق فى الحسنة ، و 4 فرق فى نخل، مشيرا إلى تنفيذ الكشف على المواطنين وفحصهم وإقرار العلاج اللازم للمصابين منهم عن طريق وزارة الصحة.



أحد الرائدات الريفيات أثناء توجهها للأحد المنازل



الرائدات الريفيات أثناء توعية أحد الرجال بالحملة

الرائدات الريفيات مع أحد السيدات

الرائدات الريفيات أثناء شرحها للحملة لأحد السيدات