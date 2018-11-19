حبس عصابة "ضباط الحماية المدنية" المزيفين بالعبور 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة العبور برئاسة المستشار محمد غالب، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لانتحالهم صفة رجال شرطة، والنصب على أصحاب المصانع.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، لإلقائه القبض على 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة، وبحوزتهم طبنجة صوت، والمرور على بعض المصانع بالعبور، لطلب أموال من أصحابها.

وتبين قيام من المدعو "عصام.ع" 54 عامًا، موظف بإحدى شركات الصناعة الملابس، بحضور 3 أشخاص أحدهم يرتدى ملابس شرطية، لمقر الشركة، وادعائهم بأنهم لجنة من الإدارة العامة للحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد المبلغ بمقر عمله، فوجئ بقيام كل من المدعو "هاني.م.ع" 38 عامًا، وبحوزته طبنجة صوت، "محمد.م.ع" 36 عامًا، عاطل، و"عرفة.م.ن" 40 عامًا، عاطل، بالحضور لمقر الشركة، وتوجه الأول والثانى إليه، وادعائهم أنهم لجنة من الحماية المدنية، للتفتيش على المصانع، وطلبهم تراخيص الحماية المدنية للشركة.

وتبين اطلاعهم على كافة أجهزة الإطفاء داخلها، وانتظار الثالث خارج الشركة مستقلاً السيارة رقم "ج ر ج 814"، وباستعلام من قسم الحماية المدنية بالعبور، قرروا أنهم غير تابعين لهم، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتوجههم للمصانع والاستيلاء منهم على أموال، مقابل عدم تحرير محاضر لهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحيلا المتهمين للنيابة التى أصدرت قرارها السابق