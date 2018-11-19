جندى منشق يؤكد أن شباب كوريا الشمالية لا يكنون الولاء لكيم جونج أون

أ ف ب

ذكرت صحيفة يابانية أن الجندى الكورى الشمالى الذى انشق وفر إلى الشطر الجنوبى تحت وابل من الرصاص العام الماضى هو نجل جنرال أكد أن معظم الكوريين الشماليين الشباب لا يكنون الولاء للزعيم كيم جونج أون.

وتصدرت عملية فرار الجندى اوه تشونج سونج عبر الحدود عند قرية بانمونجوم فى المنطقة منزوعة السلاح تحت وابل من الرصاص الذى أطلقه رفاقه، عناوين وسائل الإعلام العالمية العام الماضى فيما تم نقله إلى المستشفى لإصابته بجروح خطيرة.

ويعد انشقاق الجنود أمرا نادرا للغاية فى بانمونجوم، نقطة الجذب السياحى والمكان الوحيد عند الحدود حيث تقف قوات من الطرفين وجها إلى وجه. وذكرت صحيفة "سانكى شيمبون" اليابانية أن أوه (25 عاما) هو نجل جنرال، وذلك فيما قالت إنها أول مقابلة إعلامية للجندى المنشق.

لكن رغم وصفه نفسه بأنه من "الطبقة العليا" فى المجتمع الكورى الشمالى، إلا أنه أكد أنه لا يشعر بأى ولاء تجاه القيادة فى بيونج يانج.