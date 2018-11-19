جندى كونغولى يقتل 5 أشخاص ويصيب 6 آخرين فى إطلاق نار داخل عزاء

وكالات الأنباء

قتل جندى 5 أشخاص وأصاب 6 آخرين بجروح ليل السبت الأحد، فى تشيكابا فى ولاية كاساى الواقعة وسط جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب مصدر أمنى.

وأشار المصدر إلى أن "الناس كانوا فى مأتم عندما وصل الجندى وفتح النار على الحشد، وقد أردى شخصين على الفور وأصاب آخرين بجروح".

وتابع المصدر "صباح الأحد، قضى 3 جرحى كانوا أُدخلوا إلى المستشفى بينهم عسكرى"، وبين الضحايا عسكرى آخر توفى فى المستشفى متأثرا بجروحه.

ولم تتضح بعد دوافع مطلق النار، وقال صحفى محلى إن الجندى طالب المعزّين بإعطائه المال.

وقال المصدر إن الاجواء كانت متوترة صباح الأحد "لأن ذوى القتلى يريدون الثأر، وهم يشتبهون بوجود مؤامرة ضدهم"، وأوضح المصدر أن القضاء العسكرى أوقف المشتبه به، ولم تشأ سلطات تشيكابا التعليق على الحادثة.

وبين سبتمبر 2016 وأواسط 2017 شهدت ولاية كاساى أعمال عنف عقب مقتل مسؤول جمركى بيد قوات الأمن، وأدت المواجهات إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص بينهم خبيران أمميان.