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جامعة أسيوط تطلق اللقاء التعريفى الأول لجائزة التميز الحكومي

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:06 م
جامعة أسيوط تطلق اللقاء التعريفى الأول لجائزة التميز الحكومي جانب من اللقاء
أسيوط ـ محمود عجمى
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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على سعى الجامعة الدوؤب لتطوير وتدعيم آليات العمل المختلفة، بما فى ذلك جهازها الإدارى من خلال خلق جو تنافسى ودعم وتشجيع العناصر المتميزة ، كما وجه الدكتور الجمال الشكر للجهاز الادارى بالجامعة لحصد جامعة أسيوط صفة أول جامعة مصرية معتمدة إدارياً من الهيئة العامة لضمان الاعتماد والجودة ، مضيفاً أيضاً فوز الجامعة بالمركز الثانية فى مسابقة أجمل جامعة مصرية والتى أعلن عن نتيجتها فى مؤتمر الشباب المنتهية فاعلياته مؤخراً .

جاء ذلك فى مستهل كلمته اليوم الاثنين، فى اللقاء الافتتاحى الذى تنظمه وحدة التطوير الادارى والجودة بالمبنى الإدارى بالجامعة، وذلك للتعريف "بجائزة التمييز الحكومى " و كيفية الترشح لها ، وبحضور محمود بخيت أمين عام الجامعة ومحمد عباس مدير وحدة التطوير الادارى و الجودة ومنسق الجائزة بالجامعة ، و بمشاركة لفيف من السادة الأمناء و مديرى العموم ومديرى الإدارات والعاملين من مختلف كليات الجامعة .

وأشار الجمال إلى أن الجائزة تأتى فى أطار عدداً من المحاور الرئيسية التى تعمل عليها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ، والتى تعطى الأولوية لبناء الإنسان المصرى ، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى ، وزيادة معدلات التشغيل ، بما يتسق مع فلسفة ورؤية مصر2030 ، والبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

و من جانبه أشار محمود بخيت، امين عام جامعة أسيوط، أن الجائزة سنوية دشنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال مؤتمر التميز الحكومى الأول المقام فى يوليو الماضى ، وتستهدف تشجيع التنافس الإيجابى الفعال والبناء بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات ، وترسيخ مبادئ وقيم التميز فى جميع قطاعات الدولة و نشر ثقافة التميز ومعايير الجودة فى تقديم الخدمات ، بما يحقق تكوين جهاز إدارى كفء وفعال، يطبق مفاهيم الحوكمة يساهم بدوره فى تحقيق التنمية و رضاء المواطن.

وحول تفاصيل الجائزة أوضح محمد عباس، أنها تنقسم إلى خمس جوائز رئيسية هى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، جائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، جائزة القيادات المتميزة، جائزة الابتكار والإبداع ، مشيراً على أن المشاركة إجبارية لكافة المؤسسات الحكومية والتى تتم من خلال مرحلة الترشيح تقديم مجموعة من البرامج التدريبية للقيادات، وتدريب المؤسسات على التقدم للمسابقة، ثم مرحلة تقييم للمتسابقين طبقاً لشروط كل مسابقة واستبعاد المؤسسات والأفراد التى لا تنـطبق عــليها الشروط على أن يتم عرض نتيجة المسابقات على اللجنة العليا فى سبتمبر 2019، ثم إعلان الفائزين فى مسابقات "جائزة مصر للتميز الحكومي" فى الاحتفالية المقرر إقامتها فى أكتوبر 2019.

و من الجدير بالذكر ان وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أطلقت الموقع الالكترونى لجائزة مصر للتميز الحكومى www.egea.gov.eg الخاصة بكافة تفاصيل الجائزة .

رئيس جامعة أسيوط يطلق اللقاء التعريفي الأول (1)
رئيس جامعة أسيوط يطلق اللقاء التعريفي الأول

 

رئيس جامعة أسيوط يطلق اللقاء التعريفي الأول (2)
رئيس جامعة أسيوط يطلق اللقاء التعريفي الأول

 

رئيس جامعة أسيوط يطلق اللقاء التعريفي الأول (4)
رئيس جامعة أسيوط يطلق اللقاء التعريفي الأول

 

رئيس جامعة أسيوط يطلق اللقاء التعريفي الأول (9)
رئيس جامعة أسيوط يطلق اللقاء التعريفي الأول 
 
رئيس جامعة أسيوط يطلق اللقاء التعريفي الأول (11)
رئيس جامعة أسيوط يطلق اللقاء التعريفي الأول

 

رئيس جامعة أسيوط يطلق اللقاء التعريفي الأول (14)
رئيس جامعة أسيوط يطلق اللقاء التعريفي الأول

 

 


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