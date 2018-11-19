تنفيذ 5860 حكم قضائى بحملة أمنية بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية،من ضبط 370محكوم عليهم و10حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية.

تلقي مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية،إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي،بضبط370محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 5860حكم و834حكم جزئي و209حكم مستأنف ،وتحصيل4512جنيه غرامات وتحرير295مخالفة .

كما تم تحرير 174 قضية مرافق وهم 15 إشغال طريق - 31 إزاله فوريه - 27 إزالة بائع - 34وصلات كهربائيه- 36 إعلانات - 19فرش شاى - 5 كشك - 7 فرش مؤقت، كما تم رفع 4 طن قمامه ومخلفات .

كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن 14 فحص شقة مفروشة ومحددة المدة ب 43 شخص من قاطنيها ،وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم.