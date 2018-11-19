video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ 5860 حكم قضائى بحملة أمنية بالقليوبية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:09 م
تنفيذ 5860 حكم قضائى بحملة أمنية بالقليوبية اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق
تمكنت مباحث القليوبية،من ضبط 370محكوم عليهم و10حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية.
 
تلقي مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية،إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي،بضبط370محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 5860حكم و834حكم جزئي و209حكم مستأنف  ،وتحصيل4512جنيه غرامات وتحرير295مخالفة .
 
كما تم تحرير 174 قضية مرافق وهم 15 إشغال طريق - 31 إزاله فوريه - 27 إزالة بائع - 34وصلات كهربائيه- 36 إعلانات - 19فرش شاى - 5 كشك - 7 فرش مؤقت، كما تم رفع 4 طن قمامه ومخلفات .
 
كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن 14 فحص شقة مفروشة ومحددة المدة ب 43  شخص من قاطنيها ،وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم.
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1117 مخالفة مرورية بالطرق العامة بالقليوبية

اخبار عاجلة

اخبارمصر

اخبار القليوبيه

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة