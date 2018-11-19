تعرف على طريقة حجز تذكرة الطيران إلكترونيا فى 5 خطوات

يلجأ الكثيرون من راغبى السفر لحجز تذاكر الطيران إلكترونيا توفيرا للوقت والمال، وهى خدمة تمنح الركاب توفير الوقت وإلغاء الذهاب إلى مقر شركات الطيران والحصول على بعض المميزات المادية فى بعض الأوقات من خلال التخفيضات التى تقدمها شركات الطيران.

ويقدم "اليوم السابع" 5 خطوات لحجز تذاكر الطيران إلكترونيا:

1- الدخول إلى موقع شركة الطيران واختيار اللغة والبلد التى يحجز منها.

2- التعرف على تفاصيل الرحلة وتحديد وقت السفر والمرافقين فى حالة اصطحاب مرافقين، واختيار الدرجة التى يتم السفر عليها.

3- عرض اختيارات متعددة أمام المسافر لاختيار أفضل العروض التى تناسبه من خلال وقت السفر وسعر التذكرة.

4- تسجيل البيانات الخاصة بالراكب، وكتابة رقم الهاتف والإيميل واسم ورقم احد المقربين للتواصل معه في حالة الطوارئ.

5- عرض كيفية تسديد سعر التذكرة من خلال الفيزا كارد وإدخال البيانات، وبالتالي يتم تأكيد الحجز وإرسال نسخة على ميل المسافر.