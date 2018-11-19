تصديرى الملابس يتبنى مبادرة لدعم أعضائه فى تطوير الأدوات الترويجية

كتب ــ إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة عن مبادرة جديدة لإنشاء مواقع إلكترونية بمواصفات موحدة لكافة أعضاء المجلس ببريد إلكترونى و Domain name وذلك لأهمية الموقع الإلكترونى كأداة تسويقية وترويجية للصادرات، خاصهً للشركات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لديها موقع الكترونى خاص بالشركة.

وأكد المجلس أهمية إنشاء مواقع إلكترونيه لأعضاء المجلس فى اجتذاب العديد من العملاء فى الاسواق المستهدفة، فهى تعد أحد أبرز الأدوات الترويجية الهامة التى يعتمد عليها المصدر فى تسويق منتجاته للنفاذ داخل الأسواق العالمية، والموقع الالكترونى يحتوى على كافه المواصفات الخاصة بمنتجاته و بيانات الاتصال كما يحتوى على تاريخ الشركة فى التصدير، لذا فإنه يجب أن يكون مصمما بطريقه احترافية تعكس المزايا النسبية التى يتمتع بها قطاع الملابس الجاهزة.