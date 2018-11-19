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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:45 م
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ترشيح مصر ضمن 120 دولة للحصول على جائزة إدارة الطلب على الطاقة لعام 2018

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:36 م
ترشيح مصر ضمن 120 دولة للحصول على جائزة إدارة الطلب على الطاقة لعام 2018 الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط
كتبت رحمة رمضان
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يتوجه غداً الثلاثاء الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات إلى لندن لحضور احتفالية توزيع الجوائز لجائزة إدارة الطلب على الطاقة لعام 2018 Energy Management Award، التى ينظمها معهد الطاقة بلندن.
 
وأوضح عمران، فى بيان له، أن الجائزة تقدم للمتميزين فى قطاع الطاقة من المنظمات الحكومية أوالجهات الخاصة، وتم ترشيح مشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة المنزلية للحصول على جائزة إدارة الطاقة لعام 2018 والتي ستقام بلندن في 22 نوفمبر 2018، وتم وضع اسم المشروع ضمن القائمة المختصرة للحصول على إحدى جوائز ادارة الطاقة 2018.
 
وأضاف أن إدارة المسابقة قد تلقت أكثر من 120 مشروع من 29 دولة حول العالم  منهم الهند، باكستان، نيجيريا ،السعودية، الإمارات، ماليزيا ، هونج كونج ،استراليا ، أمريكا، كندا وعدد من الدول الأوروبية.
 
كما أضاف عمران أن المشاريع المقدمة من الدول والجهات الخاصة المشاركة فى المسابقة تمثل تنوعا فى مشاريع الصناعة كما أنها تمثل  مساهمات قيمة في مجال الطاقة.
 
هذا وتنقسم المسابقة إلى مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى منها اختيار القائمة المختصرة للمسابقة وقد تم الانتهاء منها حيث تضمنت القائنة المختصرة ثمانية مرشحين ، وتتضمن المرحلة الثانية  اعداد الوثائق المطلوبة وارسالها إلى لجنة المسابقة.
 
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في 22 نوفمبر 2018 في فندق شيراتون جراند بارك بلندن.
 

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