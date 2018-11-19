تحرير 131 قضية تموينية وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين، برئاسة المقدم محمد دومة، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط 131 قضية تموينية متنوعة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء.

وتمكنت الحملة من ضبط5 قضايا فى مجال الغش التجارى وعرض سلع غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية ومغشوشة للبيع، من بينها " قضية حيازة وعرض أرز أبيض تمويني غير صالح للاستهلاك الآدمي والمضبوطات فيها 8أطنان أرز أبيض تمويني، وقضية حيازة وعرض زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى والمضبوطات فيها 120 كيلو زيت طعام، وتم ضبط قضية حيازة وعرض عجوة غير صالحة للاستهلاك الآدمي والمضبوطات فيها 27 كيلو عجوة.

كما تمكنت الحملة ضبط قضية حيازة وعرض منظفات غير صالحة للاستهلاك الآدمي والمضبوطات فيها 20 كيلو منظفات، وتم ضبط قضية حيازة وعرض مبيدات زراعية منتهية الصلاحية والمضبوطات فيها 60 عبوة مبيدات زراعية "، كما تم ضبط 11 قضية في مجال المواد البترولية " سولار ، بنزين80 ، اسطوانات غاز " بإجمالي مضبوطات 151 أسطوانة غاز صغيرة مدعمة، من بينها " 3 قضايا تجميع أسطوانات غاز صغيرة مدعمة والمضبوطات فيها 151 أسطوانة، وقضيتين بيع غاز بأزيد من السعر الرسمي، و6 قضايا عدم الإعلان عن أسعار الغاز ".

كما تمكنت الحملة من ضبط 69 قضية في مجال حماية المستهلك والاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين، من بينها " (8) قضايا عدم الإمساك بفواتير بيعية والمضبوطات فيها 3300 عبوة عصائر و1300 عبوة صلصة طعام و2200 عبوة مكرونة و1110 عبوة سردين معلب، و3 قضايا مزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص والمضبوطات فيها 13 طن أسمدة زراعية و30 ألف عبوة أدوية بشرية، و(1) قضية إنتاج خبز بلدى مدعم ناقص الوزن، و22قضية عرض لحوم مكشوفة للبيع، و35 قضية عدم حمل شهادة صحية "، بالإضافة إلى ضبط 46 قضية في مجال ضبط وتوازن الأسعار بالأسواق، من بينها " 2 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي والمضبوطات فيها 12 علبة سجائر، وضبط 41 قضية عدم إعلان عن الأسعار، و3 قضايا عدم الإعلان عن مخزن للمواد الغذائية، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الحملة من ضبط المواطن "ع.س.ق" تاجر قطع غيار سيارات بمركز قلين لترويج 23 ألف فلتر زيوت سيارات مغشوشة ومقلدة العلامات التجارية الأصلية بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة، كما تم ضبط المواطن "ع.ع.ع" صاحب مصنع عصائر بقرية المندورة بمركز دسوق، قيامه بإنشاء وادارة مصنع لانتاج وتصنيع عصائر معلبة بدون ترخيص من وزارة الصناعة، حيث أسفر استهداف المصنع عن ضبط 8200 عبوة عصائر معلبة جاهزة للبيع، و4 ماكينات تصنيع وتغليف وتعبئة، وكميات كبيرة من العبوات المعدة للتعبئة والمواد الخام المستخدمة فى التصنيع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وجارى العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.