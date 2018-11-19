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تحرير 1117 مخالفة مرورية بالطرق العامة بالقليوبية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:43 م
تحرير 1117 مخالفة مرورية بالطرق العامة بالقليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1117مخالفة مرورية.
 
وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء  نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1117مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات الناريةو208مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل15000جنيه وسحب21دراجة نارية وحجز 31دراجة .
 
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب27 رخصة وتحصيل3250 جنيها غرامة .
 
 
 
 
 

 


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