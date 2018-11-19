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تجديد حبس لص الشقق السكنية فى البساتين 15 يوما على ذمة التحقيق

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:45 م
تجديد حبس لص الشقق السكنية فى البساتين 15 يوما على ذمة التحقيق محكمة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بسرقة المساكن عن طريق كسر كالون باب الشقة.
 
 
وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من عامل يفيد اكتشافه سرقة شاشة من داخل شقته، واكتشافه وجود كسر فى كالون باب الشقة.
 
 
وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ك.ا" 28 سنة عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.
 
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر كالون باب الشقة، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات جددها قاضى المعارضات.

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