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بورسعيد تحتفل اليوم بذكرى المولد النبوى الشريف

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 06:00 ص
بورسعيد تحتفل اليوم بذكرى المولد النبوى الشريف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح
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تحتفل محافظة بورسعيد اليوم الاثنين، بذكرى المولد النبوى الشريف لهذا العام 1440 هجريًا، حيث أعدت برنامجًا حافلًا يتضمن موكب احتفالى عقب صلاة العصر ينطلق من أمام مسجد مريم مرورًا بشارع الثلاثينى، ثم محمد على حتى المسجد العباسى.

ومن المقرر أن يشهد الموكب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، ويشارك به عدد من المديريات والأحياء والمشيخة العامة للطرق الصوفية بالأعلام والملابس الخضراء، وسيارات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف.

وسيقام أيضًا احتفالا دينيًا عقب صلاة المغرب بالمسجد العباسى يبدأ بتلاوة لآيات الذكر الحكيم بصوت القارئ عوض محمد دعبس وكلمة لكل من الشيخ صفوت نظيرـ مدير عام الأوقاف والشيخ بشرى محمدـ مدير الدعوة والشيخ محمد الغرباوى، مدير الوعظ.

كما سيقام حفل دينى بهذه المناسبة فى الثامنة من مساء، يوم الخميس المقبل، بالمركز الثقافى الترفيهى يحييه المنشد الدينى أحمد الكحلاوى يشدو فيه بمجموعة عطرة من الأناشيد والتواشيح الدينية والتى تحمل عددًا من المعانى الرقيقة عن السيرة النبوية وأخلاق الرسول صل الله عليه وسلم.

 


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