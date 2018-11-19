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بكين تنفى اقتحام دبلوماسيين صينيين لمكتب وزير خارجية غينيا

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:19 م
بكين تنفى اقتحام دبلوماسيين صينيين لمكتب وزير خارجية غينيا وزير الخارجية الصينى وانج يى
بكين (أ ش أ)
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نفت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، صحة ما تردد من اتهامات أن عددًا من الدبلوماسيين الصينيين اقتحموا مكتب وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة خلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى "أبيك" الذى استضافته العاصمة (بورت مورسيبى) قبل يومين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" -خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة- إن ما تردد ليس سوى "شائعات لها دوافع خفية"، متسائلًا: هل يعتبر ذلك أمرًا منطقيًا؟.

وأضاف شوانج "الصين وبابوا غينيا الجديدة حافظتا دائمًا على اتصالات سلسة وفعالة، مؤكدًا أنه لن تنجح أى محاولات لتقويض العلاقات بين البلدين".

 


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