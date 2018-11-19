بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح مستشفى العائلة المقدسة بـ"نزلة خاطر" بسوهاج

كتب وائل ربيعى

افتتح الأنبا ابراهيم اسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك ونيافة الأنبا يوسف، أبوالخير مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك مستشفى العائلة المقدسة الخيرى بنزلة خاطر.

وأكد بطريرك الأقباط الكاثوليك أن الكنيسة الكاثوليكية تقدم صفحة جديدة فى حب الوطن من خلال إفتتاح مشروعات خدمية لكل أبناء الوطن، مؤكداً على مفهوم المواطنة الذى تتبناه الكنيسة الكاثوليكية.

ووجه الأنبا إبراهيم اسحق رسالة لقادة المستشفى وكل المشروعات التنموية بضرورة رعايتها والحفاظ عليها وتنميتها لخدمة الأنسان، مؤكداً على أهمية خلق كوادر الصف الثاني لتولى مسئولية هذه المشروعات وقيادتها مستقبلا واختتم غبطته كلمته موجها الشكر لرجال الدولة من قيادات أمنية وتنفيذية وسياسية ونواب البرلمان والصحافة والإعلام الذين شاركوا بالحفل.

من جانبه، أشاد صاحب النيافة الأنبا يوسف أبوالخير بذلك الصرح العظيم وقال إنه كان حلم وتحقق فهذا المشروع الصحى هو هدية السماء لأهالى المنطقة وشكرا للعناية الالهية التى ساعدتنا على تنفيذ هذا المشروع، مؤكدا أهمية الدور الاجتماعى الذى تلعبه الكنيسة الكاثوليكية لتقديم الخدمة للجميع دون تمييز، كما قدم الشكر للأب رومانى عدلى وكل أهل الخير الذين ساهموا فى انشاء هذا الصرح على سخائهم وعلى رأسهم أهالى نزلة خاطر.

شارك في الاحتفال الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للاقباط الكاثوليك، بحضور النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا والاستاذ محمد هريدى والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وجمع غفير من الآباء الكهنة ورجال الدين الإسلامى ولفيف من أهالى قرى ونجوع طهطا والمراكز المجاورة من المسلمين والأقباط.