بدء العمل الرسمى لإنشاء كوبرى "قلما" بالقليوبية بتكلفة 120 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

أكد حامد طلبة، رئيس مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، بدء العمل الرسمى لإنشاء كوبرى قلما على الطريق الزراعى "القاهرة الإسكندرية"، لحماية المواطنين من مخاطر الحوادث التى راح ضحيتها العشرات من الأبرياء من قبل، مشيرا إلى أن الشركة قامت بالتنسيق مع مجلس المدينة وإدارة المرور بوضع الحواجز اللازمة للبدء الفورى فى إنشاء الكوبري.

ومن ناحيته أكد اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مدة إنشاء الكوبري التى تم تحديدها من قبل اللجنة التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى 9 أشهر بإجمالي تكلفة 120 مليون جنيه، حيث يتكون الكوبرى من أربع حارات أى حارتين لكل اتجاه.

وأضاف "ترك"، أن الكوبرى يهدف فى المقام الأول لحل الأزمة المرورية التى تعوق الطريق الزراعى بمنطقة مزلقان "قلما"، إلى جانب تقليل نسبة الحوادث التى تنتج من العبور العشوائى لاهالى المنطقة.