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انتشار لافتات توعية بحملة "100 مليون صحة" فى ميادين وشوارع أسوان

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:26 ص
انتشار لافتات توعية بحملة "100 مليون صحة" فى ميادين وشوارع أسوان جانب من الحملة
أسوان – عبد الله صلاح
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بدأت مديرية الصحة بأسوان، تعليق لافتات التوعية بحملة "100 مليون صحة" بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية، والمقرر أن تنطلق بمحافظة أسوان بداية من شهر ديسمبر المقبل ولمدة 3 شهور.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بـ"صحة أسوان"، أن الحملة ستتم خلال 3 أشهر بجميع أنحاء المحافظة على مدار جميع أيام الأسبوع بدون توقف من خلال 102 نقطة ثابتة داخل الوحدات الصحية ، بجانب 13 مستشفى، وعلاوة على 34 نقطة متحركة حيث سيقوم بالكشف الطبى على المواطنين 308 فريق طبى منهم 87 فريق طبى بمركز ومدينة أسوان و 28 فريق طبى بمركز ومدينة دراو و 77 فريق طبى بمركز ومدينة كوم أمبو و 24 فريق طبى بمركز ومدينة نصر النوبة ، وأخيراً 92 فريق طبى بمركز ومدينة إدفو.

 

 


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