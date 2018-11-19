اليوم.. قطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 12 ساعة تبدأ 8 مساءا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن قطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 12 ساعة إعتباراً من الساعة الـ 9 مساء اليوم الإثنين وحتى الساعة الـ 9 من صباح غدا الثلاثاء وذلك لتنفيذ أعمال الربط بين المرحلتين " الأولى والثانية " والخاصة بمشروع توسعات محطة مياه أطفيح .

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن المشروع يأتى ضمن خطة المحافظة الهادفة لزيادة حصتها من مياه الشرب والقضاء على مشكلات نقص كميات المياه ونظام المناوبات والتى تزداد وتيرتها خلال فصل الصيف .

ووجه المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة للإنتهاء من الأعمال ، وسرعة الرد على إستفسارات وشكاوى المواطنين والمتعلقة بهذا الشأن .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمصالح والمنشأت العامة والخاصة بالمناطق المتأثرة بتدبير إحتياجاتها من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع .

وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات لنقل المياه النقية والصالحة للشرب للمناطق المتأثرة بالإنقطاع من خلال الإتصال برقم الطوارىء 125 .