اليوم السابع: كلام نهائى.. امتحان الترم لأولى ثانوى ورقياً

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وتجديد مطالبته بتجديد الخطاب الدينى، وتأكيد الرئيس أن مشكلة العالم الإسلامى تكمن فى القراءة الخاطئة لأصول الدين، وتأكيد وزارة التربية والتعليم أن امتحان الترم الأول للصف الأول الثانوى سيكون ورقياً وليس إلكترونيا.

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