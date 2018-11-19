video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم السابع: كلام نهائى.. امتحان الترم لأولى ثانوى ورقياً

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 07:38 م
اليوم السابع: كلام نهائى.. امتحان الترم لأولى ثانوى ورقياً اليوم السابع
إضافة تعليق
تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وتجديد مطالبته بتجديد الخطاب الدينى، وتأكيد الرئيس أن مشكلة العالم الإسلامى تكمن فى القراءة الخاطئة لأصول الدين، وتأكيد وزارة التربية والتعليم أن امتحان الترم الأول للصف الأول الثانوى سيكون ورقياً وليس إلكترونيا.
 
واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 

- السيسي لـ المسلمين خلال الاحتفال بالمولد النبوى: "سلوكياتنا بعيدة عن صحيح الدين وبشوف العجب وأنا بادير الدولة".. مشكلة العالم الإسلامى تكمن فى القراءة الخاطئة لأصول الدين والبعض أساء التفسير وانحرف عن تعاليم الشريعة.. الرئيس يدعو العلماء لبذل مزيد من الجهد لمواجهة التطرف والإرهاب.. ويؤكد: علينا تحسين سمعة الإسلام بالعالم

 
- كلام نهائى.. امتحان "الترم" لأولى ثانوى "ورقياً".. "التعليم: تعلن تفاصيل تقييم الطلاب: أول امتحان نهاية ديسمبر والثانى منتصف يناير.. "حجازى": الامتحان يشمل أسئلة مقالية و"اختيار من متعدد".. واحتساب الدرجة الأعلى من الاختبارين
 

- 7 تريليونات لتلبية أهداف التنمية المستدامة.. هالة السعيد تلقى كلمة الرئيس أمام "الأسبوع العربى": الدول العربية تحتاج 230 مليار دولار سنوياً لتحقيق التنمية المستدامة

 
- "ماكرون" فى القاهرة بداية العام المقبل.. السفير الفرنسى وعدد من الوزراء يفتتحون المنتدى الطبى المصرى- الفرنسى.. ويؤكد: نثمن دور مصر فى حل أزمات الملف الليبى
 

- الأمين العام المساعد بالجامعة العربية فى ندوة "اليوم السابع": مبادرة الرئيس السيسى لإنهاء الانقسام الفلسطينى تعكس فهماً عميقاً للقضية

 
- انفراد.. اعترافات المتهمين بقتل طالب الرحاب.. حبيبة: "أبويا قالى هاتى بسام علشان أدفنه حى وأنا نفذت"
 

- حصلت على قرض 700 ألف جنيه من "المشروعات الصغيرة".. "رانيا" من موظفة إلى صاحبة المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت فى البحر الأحمر

 
cover
 

إضافة تعليق

اليوم السابع

السيسي

السيسى

المشروعات الصغيرة

المولد النبوى

مولد النبي

اليوم السابع بلس

امتحانات أولى ثانوى

اولى ثانوى




لا تفوتك
السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

صور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

صور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة