النيل للطيران تطلق رحلات أسبوعية ضمن أول خط طيران شارتر بين الأقصر ومدريد

أعلنت النيل للطيران عن انضمامها لسوق الطيران العارض "شارتر" فى أوروبا وذلك من خلال شراكة جديدة مع سما ترافل – إحدى شركات السياحة فى إسبانيا - لتوفر رحلات "شارتر" بين مصر والدول الأوروبية.

وتأتي تلك الشراكة في إطار خطط النيل للطيران لتنشيط السياحة فى مصر، حيث ستعمل الشركة على تشغيل رحلات مباشرة من القاهرة إلى إسبانيا ومنها إلى الأقصر إسبوعيًا، وذلك دعمًا للسياحة المصرية، وفتح أسواق جديدة والارتقاء باقتصاد سوق النقل الجوى المصرى، خاصة مع الاستعداد للموسم السياحى الشتوى.

ومن المقرر لهذه الرحلات ان تنطلق يوم السبت من كل أسبوع من القاهرة متجهة مباشرًة إلى العاصمة الإسبانية مدريد فى تمام الساعة 8 صباحًا بتوقيت القاهرة لتعود نفس اليوم فى تمام الساعة 1:50 مساءً بتوقيت القاهرة وذلك من مدينة مدريد إلى محافظة الأقصر المصرية، أى بمعدل رحلتين أسبوعيًا لتشمل كل رحلة 200 راكب.

وتعمل شراكة النيل للطيران مع سما ترافل على مساندة خطة الحكومة المصرية للترويج وتنشيط حركة السياحة بين مصر وأسبانيا من خلال جذب السياح لزيارة المحافظات المصرية كالأقصر التي تحتوي على بضعًا من أهم الآثار المصرية.

وتعمل شركة النيل للطيران حاليًا على توسيع شراكاتها في مجال الطيران العارض "شارتر" وفتح المزيد من الوجهات الأوروبية وذلك في إطار استراتيجيتها للتعاون مع عدد من الدول الأوروبية لتشغيل رحلات طيران "شارتر" بينها وبين القاهرة ومختلف الوجهات السياحية.

ومن المتوقع أن يكون الطيران المباشر للأقصر من مختلف دول العالم هو الحصان الأسود فى الموسم السياحى الشتوى، حيث أصبحت الأقصر وجهة مميزة لرحلات الطيران المباشرة من أوروبا في الموسم الشتوى.

وتُعد النيل للطيران شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2008، حيث بدأت عملياتها كشركة طيران مصرية في عام 2011، وقد بدأت الشركة نشاطها برأسمال مصدق ومدفوع قدره 200 مليون جنيه مصري، وقامت الشركة بزيادة رأسمالها خلال عام 2012 إلى 300 مليون جنيه مصري بهدف توسيع عملياتها ونشاطها الجوي على المستويين المحلي والعالمي.