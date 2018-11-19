video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تتحفظ على 3000 قطعة حلوى المولد النبوى مجهولة المصدر بالساحل

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:00 ص
النيابة تتحفظ على 3000 قطعة حلوى المولد النبوى مجهولة المصدر بالساحل حلوى المولد - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

قررت نيابة الساحل الجزئية، التحفظ على 3000 قطعة حلوى المولد النبوى مجهولة المصدر وكميات من العسل والسكر، لحين ورود تقرير مفتش الصحة وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.

فيما أمرت النيابة العامة بحجز مسئول مصنع الحلوى لحين ورود التحريات، والتقارير الصحية.

كانت قد تمكنت شرطة التموين بالقاهرة، من ضبط "أبو بكر ا خ" 59 سنة، مسئول عن مصنع حلوى جافة، بدون ترخيص، وغير مطابق للاشتراطات الصحية، بمنطقة الساحل، لقيامه بتصنيع الحلوى الجافة بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مستخدما خامات مجهولة المصدر.

ومن خلال الفحص تم العثور بداخل المصنع على 2.100 طن عسل جلوكوز، 400 كيلو سكر، 3000 قطعة حلوى جافة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الحلوى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 750 كيلو حلوى مولد مغشوشة وغير صالحة بأسوان

صور.. التموين تضبط مصنع حلوى المولد النبوى مجهولة المصدر بالساحل

حماية المستهلك يحذر من المكسبات بحلوى المولد.. والعروسة تسبب حساسية الأطفال

المولد النبوى

مفتش الصحة

النيابة العامه

الساحل

الحوادث اليوم

شرطة التموين

اخبار الحوادث




لا تفوتك
وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة