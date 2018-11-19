النيابة تتحفظ على 3000 قطعة حلوى المولد النبوى مجهولة المصدر بالساحل

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة الساحل الجزئية، التحفظ على 3000 قطعة حلوى المولد النبوى مجهولة المصدر وكميات من العسل والسكر، لحين ورود تقرير مفتش الصحة وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.

فيما أمرت النيابة العامة بحجز مسئول مصنع الحلوى لحين ورود التحريات، والتقارير الصحية.

كانت قد تمكنت شرطة التموين بالقاهرة، من ضبط "أبو بكر ا خ" 59 سنة، مسئول عن مصنع حلوى جافة، بدون ترخيص، وغير مطابق للاشتراطات الصحية، بمنطقة الساحل، لقيامه بتصنيع الحلوى الجافة بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مستخدما خامات مجهولة المصدر.

ومن خلال الفحص تم العثور بداخل المصنع على 2.100 طن عسل جلوكوز، 400 كيلو سكر، 3000 قطعة حلوى جافة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الحلوى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.