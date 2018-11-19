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النقل تطلق حملة "حياتك تهمنا" للتوعية بإجراءات سلامة استقلال القطارات

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:04 م
النقل تطلق حملة "حياتك تهمنا" للتوعية بإجراءات سلامة استقلال القطارات حملة لتوعية المواطنين خلال استقلال القطارات
كتب رضا حبيشى
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أطلقت وزارة النقل، حملة لتوعية المواطنين بإجراءات السلامة خلال استقلال القطارات حفاظا على سلامة المواطنين تحت عنوان" حياتك تهمنا"، تضمنت 5 محظورات تدعو المواطنين إلى عدم فعلها من أجل سلامتهم أثناء استقلالهم القطارات.

وشملت محظورات وزارة النقل، عدم محاولة ركوب القطار بعد تحركه أو محاولة النزول من القطار خلال تحركه أو العبث أو شد بلف الطوارئ بالقطار فى غير الحالات المخصصة لذلك، مؤكدة أنه يحظر ركوب القطار بين فواصل العربات أو محاولة الركاب على أسطح القطارات.

 

 


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وزارة النقل

السكة الحديد

القطارات

محظورات خلال استقلال القطارات




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