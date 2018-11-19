المشروعات الصغيرة والتنمية المستدامة" فى ندوة بـ "هندسة طنطا"

الغربية - مصطفى عادل

نظمت كلية الهندسة بجامعة طنطا اليوم، ندوة تحت عنوان "المشروعات الصغيرة والتنمية المستدامة" تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، وذلك فى إطار التعاون بين جامعة طنطا والهيئة العامة للاستعلامات، بهدف إثارة الاهتمام بأهمية المشروعات الصغيرة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعريف بآليات وسبل الحصول على القروض من خلال الصندوق الاجتماعى من أجل خلق فرص عمل للشباب.

حاضر فى الندوة مجدى القهوجى نائب مدير مكتب جهاز المشروعات الصغيرة، حيث بدأ حديثه بالتعريف بمفهوم القرض وأنواعها سواء متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة أوالكبيرة ، كما أشار إلى الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على القرض، ووجه الدعوة للطلاب لزيارة مقر مكتب جهاز تنمية المشروعات والتعرف على المشروعات الصغيرة المتاح تنفيذها.

شارك فى الندوة الدكتور أحمد رفعت عزمى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف سمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا، وفكرى الفقى مدير مركز النيل للإعلام.