video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

المشروعات الصغيرة والتنمية المستدامة" فى ندوة بـ "هندسة طنطا"

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:57 م
المشروعات الصغيرة والتنمية المستدامة" فى ندوة بـ "هندسة طنطا" جانب من الندوة
الغربية - مصطفى عادل
إضافة تعليق

نظمت كلية الهندسة بجامعة طنطا اليوم، ندوة تحت عنوان "المشروعات الصغيرة والتنمية المستدامة" تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، وذلك فى إطار التعاون بين جامعة طنطا والهيئة العامة للاستعلامات، بهدف إثارة الاهتمام بأهمية المشروعات الصغيرة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعريف بآليات وسبل الحصول على القروض من خلال الصندوق الاجتماعى من أجل خلق فرص عمل للشباب.

حاضر فى الندوة مجدى القهوجى نائب مدير مكتب جهاز المشروعات الصغيرة، حيث بدأ حديثه بالتعريف بمفهوم القرض وأنواعها سواء متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة أوالكبيرة ، كما أشار إلى الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على القرض، ووجه الدعوة للطلاب لزيارة مقر مكتب جهاز تنمية المشروعات والتعرف على المشروعات الصغيرة المتاح تنفيذها.

شارك فى الندوة الدكتور أحمد رفعت عزمى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف سمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا، وفكرى الفقى مدير مركز النيل للإعلام.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. نائب رئيس جامعة طنطا: تدشين أول منظمة للصحة الأفريقية فى مؤتمر الصحة الأفريقى بالجامعة.. الدكتور مصطفى الشيخ: برنامج مشترك مع روسيا حول الهندسة النووية.. وتسفير 20 أستاذًا ومعيدًا إلى روسيا للتدريب

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

هندسه طنطا

التنميه المستدامه

رئيس جامعة طنطا




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة