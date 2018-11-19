المشدد 10 سنوات لـ3 موظفين بقضية رشوة الرقابة الصناعية

كتب عامر مصطفى

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سمير يوسف أسعد، وعضوية المستشارين محمود كامل وياسر أبو العينين، وأمانة سر يوسف زهدى، بمعاقبة 3 موظفين عمومين بمصلحة الرقابة الصناعية فى قضية رشوة مالية لإعفاء أحد الشركات من الضرائب، بالسجن المشدد عشر سنوات لكل متهم.

وأحالت نيابة أمن الدولة المتهمين إلى الجنايات لقيامهم بصفتهم موظفين عمومين أخصائيين بقسم الصناعات الكيماوية بمصلحة الرقابه الصناعيه طلبوا وأخذوا عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من مدير شركه مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامهم بإعداد تقرير فنى لصالح الشركة جهة عمله لإعفائها من الضرائب المقررة عليها وإفادة مصلحة الضرائب المصرية بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.