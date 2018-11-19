المئات من سكان مدينة تيخوانا المكسيكية يحتجون على وصول آلاف المهاجرين

مكسيكو سيتى(أ ش أ)

خرج المئات من سكان مدينة "تيخوانا" الحدودية الواقعة شمال غرب المكسيك إلى الشوارع للإعراب عن احتجاجهم على وصول آلاف المهاجرين الذين يأملون فى الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الاثنين، أن المتظاهرين حثوا المهاجرين على مغادرة المدينة والتوجه إلى جنوب ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، مشيرا إلى أنهم رددوا العبارات "إنهم غزاة" و"إنهم مسلحون" و"يجب عليهم الخروج من البلاد".

وكان عمدة مدينة "تيخوانا" خوان مانويل جاستيلوم قد أعرب يوم الجمعة الماضى عن توقعاته بأن يصل عدد المهاجرين الذين يتدفقون على المدينة فى الأسابيع القادمة إلى عشرة آلاف شخص كما حذر من أن المدينة ليست مستعدة للتعامل مع كل هذا العدد وطالب السلطات بتقديم مساعدات.

يشار إلى أن أكثر من 2500 مهاجر من دول أمريكا الوسطى قد وصلوا إلى مدينة "تيخوانا" شمال غرب المكسيك على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا ليرتفع العدد إلى أكثر من 5 آلاف مهاجر.

ووقف المهاجرون فى طوابير طويلة عند المعبر الحدودى لتسجيل أسمائهم على لائحة طالبى اللجوء، ويريد هؤلاء دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم نشر الإدارة الأمريكية أكثر من 5 آلاف جندى على الحدود لمنع أى تسلل للمهاجرين.

وكانت السلطات المكسيكية قد منحت أكثر من 2600 تصريح عمل للمهاجرين بهدف الإقامة فى المكسيك.. لكن معظم المهاجرين يريدون الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أمل الحصول على المزيد من فرص العمل وأجور أعلى وفرصة لم شملهم مع أقاربهم هناك.