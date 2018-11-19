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الكويت: جميع دول مجلس التعاون ستحضر القمة الخليجية المقبلة فى الرياض

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 06:00 ص
الكويت: جميع دول مجلس التعاون ستحضر القمة الخليجية المقبلة فى الرياض دول مجلس التعاون الخليجى
الكويت (أ ش أ)
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قال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله إن القمة الخليجية التى ستعقد فى ديسمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، ستحضرها جميع دول مجلس التعاون الخليجى.

وأعرب الجارالله - فى تصريح للصحفيين مساء أمس الأحد، على هامش مشاركته احتفال السفارة الفلسطينية لدى الكويت بالذكرى الثلاثين لإعلان الاستقلال - عن تفاؤله بأن يكون مستوى التمثيل فى القمة رفيعا، ويليق بتجربة مجلس التعاون، ويجسد حرص قادة دوله فى الحفاظ على هذه التجربة الرائدة.

وأضاف أنه منذ انعقاد القمة الأخيرة فى الكويت، والنهج الكويتى معروف بتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بوضع الخلاف الخليجى فى إطاره، والسعى إلى مواصلة آليات العمل الخليجى.

وأشار الجارالله إلى أن هذه القمة تمثل بارقة أمل فى إعادة إحياء الجهود الهادفة لاحتواء الخلاف الخليجى "الذى طال أمده".

ومن جانب آخر، قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إن علاقة الكويت بدمشق "مجمدة وليست مقطوعة"، مشيرا إلى أن الكويت لم تتقدم بطلبات محددة بشأن فتح سفارتها فى دمشق.

وأضاف الجار الله: "حسب معلوماتنا، فإن هناك بعض الاشقاء فى الدول العربية تقدموا بهذه الطلبات، وهم بصدد إعادة ترتيب أوضاع سفاراتهم فى دمشق".

 


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