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الكرملين: المؤتمر الصحفى السنوى للرئيس بوتين يعقد ديسمبر القادم

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:24 ص
الكرملين: المؤتمر الصحفى السنوى للرئيس بوتين يعقد ديسمبر القادم بوتين
موسكو (أ ش أ)
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كشف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف عن موعد المؤتمر الصحفى السنوى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مؤكدًا أنه سيعقد فى ديسمبر المقبل.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "إن المؤتمر الصحفى سيكون -كما جرت العادة- فى ديسمبر وصيغته لم تتغير"، وفى ما يتعلق بالرسالة السنوية للرئيس الروسى إلى الجمعية الفيدرالية، وأضاف بيسكوف: " لا يوجد موعد محدد بعد لهذه الرسالة، وعلى الأرجح ستكون فى العام المقبل"، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد هذه الرسالة قريبًا.

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يعقد عادة خلال شهر ديسمبر من كل عام مؤتمرًا صحفيًا سنويًا موسعًا يُجيب فيه على أسئلة الصحفيين والإعلاميين والمسئولين والمواطنين، ويتناول المشاكل والقضايا ذات الأهمية، ووفقًا للدستور الروسى فإن رئيس روسيا يوجه رسالة إلى الجمعية الفيدرالية -البرلمان بغرفتيه- حول الوضع فى البلاد والتوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية.

ويعد هذا الخطاب وثيقة سياسية وقانونية تعبر عن التوجهات الاستراتيجية لتطوير روسيا فى المستقبل القريب، ويشمل هذا الخطاب عادة الوضع الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، ومقترحات محددة للعمل التشريعى لمجلسى الدوما ومجلس الاتحاد.

 


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الكرملين

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المؤتمر الصحفى السنوى لبوتين

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