video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 09:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تعلن قبول الراغبين فى التدريب الفندقى للشباب مجاناً حتى الخميس

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 09:24 ص
القوى العاملة تعلن قبول الراغبين فى التدريب الفندقى للشباب مجاناً حتى الخميس محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
تستمر وزارة القوي العاملة حتي الخميس القادم ، قبول طلبات الراغبين في التدريب الفندقي للشباب من الذكور والإناث، لثقل وتأهيل مهاراتهم للالتحاق بالمجال الفندقي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
 
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن البرنامج التدريبى الأول  سوف يشمل 150 متدرباً مجانا في الدورة الواحدة لمدة 3 أشهر اعتبارا من أول ديسمبر المقبل، وذلك في مقر فندق انتركونتيننتال "سيتي ستارز"، وسوف يمنح المتدرب 1000 جنيه شهريا كمكافأة تدريبية .
 
وكشف "سعفان" أنه تسهيلا على جميع الراغبين وتخفيف عبء وتكاليف السفر من مقر إقامتهم للوزارة، يتم تقديم المستندات المطلوبة للراغبين في التدريب من خلال الموقع الالكتروني للوزارة على الرابط التالي:
 
www.manpower.gov.eg/tr_tourism.html
 
أو التقدم بالطلبات باليد مرفقا بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة بالعنوان، وتاريخ الميلاد، والتليفون، والخبرات، وصورة من المؤهل الدراسي، ومن بطاقة الرقم القومي، وذلك بمقر وزارة القوي العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية بعد الظهر، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط.
 
وتابع  الوزير أنه سيتم منح المتدرب عقب اجتيازه الدورة شهادة معتمدة تفيد نجاحه، مشيرا إلي أن يشرط في المتقدم للبرنامج التدريبي، ألا يقل عمره عن 18 عاما، ولا يزيد عن30 عاما، وتقديم صحيفة حالة جنائية حديثة، وشهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض المزمنة  أو أية أمراض تعوقه عن التدريب، وذلك بعد اجتيازه اختبارات القبول في التدريب ، ويقبل جميع الحاصلين علي المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا.
 
وأوضح الوزير أن التدريب يأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الوزارة مجموعة فنادق "إنتركونتيننتال مصر" وأفريقيا "سيتى ستارز، الذي  يرمي إلى  إعداد  الشباب وثقلهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالمجال الفندقي لتحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال  توعيتهم بأهمية  السلامة والصحة المهنية، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم في بيئة العمل الحقيقية وتدريبهم على الأقسام  الفندقية: المطبخ الساخن، والبارد ، وخدمة المطاعم، والأشراف الداخلي.
 
وقال الوزير : إن هناك جهات عديدة تحملت المسئولية المجتمعية نحو توفير التدريب الأمثل للشباب، موضحًا أنه حين قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب كان لزامًا اللجوء إلى شركات القطاع الخاص، كي تكون هناك انطلاقة نحو منظومة تدريب جديدة بشكل متطور، في جميع القطاعات بشكل عام، وقطاع السياحة والفندقة بشكل خاص.
 
وأكد "سعفان" ضرورة نقل الأفكار الجادّة في التدريب مع باقي الشركات في جميع القطاعات للمساهمة في تطوير ملف التدريب في مصر، مرحبًا بجميع الشركات التي تود أن تسهم في تطوير ملف التدريب في مصر.
 
وشدد علي أن الوزارة تعمل جاهدًة، على جعل الشباب مؤهلين لشغل الأعمال بتوفير تدريب مناسب لهم، كي يكون باستطاعتهم مواكبة سوق العمل بتطوراته المتلاحقة داخل مصر، وخارجها، موضحا أنه لن يتوفر ذلك إلا عن طريق تدريب الشباب تدريباً حقيقياً، وجادً.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد سعفان: مبادرة بكم أجمل تسعى لتأهيل ذوى القدرات الخاصة لسوق العامل.. صور

صور.. وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للسلامة والأزمات والكوارث بالمنوفية.. محمد سعفان: يدعم أواصر التعاون بين الوزارة والجامعات.. ويؤكد: انتهينا من وضع قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة

محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ "اليوم السابع": مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج كاذبة.. تراجع البطالة بسبب المشروعات العملاقة.. والدولة تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

محمد سعفان: إنهاء استخدام النظام الورقى والتحول للإلكترونى نهاية 2018

القوى العاملة

محمد سعفان

برتوكول تعاون

التدريب




لا تفوتك
وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة