القبض على 12 عنصرا إجراميا بحملة أمنية فى الخانكة

كتب - نيفين طه

قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز الخانكة ، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائى، بالاشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن، وذلك لتحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الأشراف الميدانى لقيادات إدارة البحث الجنائى.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 12متهما من العناصر الخطرة، و 3 اسلحه نارية، و 4 قضايا مخدرات، بإجمالى 400 جم حشيش، و100جم هيروين، وضبط 3 أحكام جنايات، و30 قضية تموين، و 25 قضية آداب عامة وإحداث .