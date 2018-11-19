القبض على عصابة تنتحل صفة موظفى حماية المستهلك للنصب على أصحاب المتاجر

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على سائق، و3 عاطلين، وراء تكوين تشكيل عصابى تخصص فى انتحال صفة موظفى جهاز حماية المستهلك، والنصب على أصحاب المتاجر ومحال السوبر ماركت، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات لهم، فتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغا من "محمد م م" 29 سنة، صاحب سوبر ماركت، بتردد أربعة أشخاص على المحل ملكه مدعيين أنهم من جهاز حماية المستهلك، وأنه يرتاب فى أمرهم.

وعلى الفور انتقل الرائد مصطفي رمضان معاون مباحث القسم، وتمكن من ضبطهم، وتبين أنهم كل من "نديم ص أ" 26 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 10 قضايا أخرهم "مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سلاح أبيض"، والمقضى فيها بالحبس شهر وغرامة 100 جنيه، و"أحمد ص ف" 75 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا أخرهم "نصب" والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" والمقضى فيها بالحبس 3 شهور وغرامة 300 جنيه، و"محمد ف ا" 40 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى قضية "شيك"، و"جورج م ث" 42 سنة، عاطل.

كما تم بحوزتهم 4 كارنيه بأسماء المتهمين منسوب صدورها لوزارة التضامن الاجتماعى " الجمعية المصرية لمكافحة الغش وحماية المستهلك "، محضر مطبوع بمخالفة تموينية منسوب صدوره لوزارة التضامن الاجتماعى " الجمعية المصرية لمكافحة الغش وحماية المستهلك، وجميعها مزورة، السيارة رقم أ د ب 972 ماركة BYD " مستأجرة ".

وبمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على أصحاب المحال التجارية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بأنهم يعملون بجهاز حماية المستهلك نظير عدم تحرير محاضر مخالفات لهم وذلك باستخدام المضبوطات حيازتهم والتى قاموا باصطناعها بأنفسهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى قررت حبسهم احتياطياً علي ذمة التحقيقات.