video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عصابة تنتحل صفة موظفى حماية المستهلك للنصب على أصحاب المتاجر

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:36 م
القبض على عصابة تنتحل صفة موظفى حماية المستهلك للنصب على أصحاب المتاجر المتهمين عقب القبض عليهم
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق
ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على سائق، و3 عاطلين، وراء تكوين تشكيل عصابى تخصص فى انتحال صفة موظفى جهاز حماية المستهلك، والنصب على أصحاب المتاجر ومحال السوبر ماركت، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، مقابل عدم  تحرير محاضر مخالفات لهم، فتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.
 
تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغا من "محمد م م" 29 سنة، صاحب سوبر ماركت، بتردد أربعة أشخاص على المحل ملكه مدعيين أنهم من جهاز حماية المستهلك، وأنه يرتاب فى أمرهم.
 
وعلى الفور انتقل الرائد مصطفي رمضان معاون مباحث القسم، وتمكن من ضبطهم، وتبين أنهم كل من "نديم ص أ" 26 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 10 قضايا أخرهم "مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سلاح أبيض"، والمقضى فيها بالحبس شهر وغرامة 100 جنيه، و"أحمد ص ف" 75 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا أخرهم "نصب" والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" والمقضى فيها بالحبس 3 شهور وغرامة 300 جنيه، و"محمد ف ا"  40 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى قضية "شيك"، و"جورج م ث" 42 سنة، عاطل.
 
كما تم بحوزتهم 4 كارنيه بأسماء المتهمين منسوب صدورها لوزارة التضامن الاجتماعى " الجمعية المصرية لمكافحة الغش وحماية المستهلك "، محضر مطبوع بمخالفة تموينية منسوب صدوره لوزارة التضامن الاجتماعى " الجمعية المصرية لمكافحة الغش وحماية المستهلك، وجميعها مزورة، السيارة رقم أ د ب 972 ماركة BYD " مستأجرة ".
 
وبمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على أصحاب المحال التجارية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بأنهم يعملون بجهاز حماية المستهلك نظير عدم  تحرير محاضر مخالفات لهم  وذلك باستخدام  المضبوطات حيازتهم والتى قاموا باصطناعها بأنفسهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى قررت حبسهم احتياطياً علي ذمة التحقيقات.
 
الكارنيهات المزورة المقطم
الكارنيهات المزورة المقطم

المتهمين المقطم
المتهمين المقطم

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 12 عنصرا إجراميا بحملة أمنية فى الخانكة

القبض على حداد و5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

القبض على 5 إرهابيين فى الموصل بالعراق

رجال مباحث القاهرة

القبض على سائق

سوبر ماركت

أمن القاهرة

أخبار المحاكم

المحاكم اليوم




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة