العثور على جثتين لفتاتين مقتولين بالرصاص فى العبور

القليوبية نيفين طه

تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثتين لفتايتن مقتولين بالرصاص بمدينة العبور، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث قسم العبور، بعثور الأهالى على جثتين لفتاتين مقتولين بالرصاص، وبفحص الجثث تبين أن الوفاة بسبب عدة طلقات نارية وصلت ل6طلقات بكل جثة، وتم العثور معهم على كمية من مخدر الهيروين تم نقلهم للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.