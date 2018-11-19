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الشيخ الطبلاوى ناعيا أبو الوفا الصعيدى: مزمار من الجنة وتطيب الأرض بخُلقه

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:28 م
الشيخ الطبلاوى ناعيا أبو الوفا الصعيدى: مزمار من الجنة وتطيب الأرض بخُلقه الشيخ محمد محمود الطبلاوي
كتب – السيد فلاح
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نعى الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب قراء القرآن الكريم، الشيخ الراحل، محمود أبو الوفا الصعيدى، الذى وافته المنية صباح اليوم، عن عمر يناهز 64 عامًا.

وقال نقيب قراء القرآن الكريم، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى، رحمة الله عليه، كان رجلاً صالحًا، وأهلاً للقرآن، ويرتل القرآن كما أنزل، كمزمار من الجنة وكان متواضعًا، ويمتلك كل الصفات الجيدة لأهل القرآن ودمث الخلق وتطيب الأرض بخُلقه.

وتشيع جنازة الشيخ الراحل، محمود أبو الوفا الصعيدى عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة زينب ويُقام العزاء غدًا الثلاثاء أمام منزله بجوار كارفور المعادي، بدار مناسبات المعادي بشارع 7.

 

 


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وفاه الشيخ محمود ابو الوفا الصعيدى

الشيخ ابو الوفا الصعيدى

حياه الشيخ ابو الوفا الصعيدى

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

نقيب قراء القرآن الكريم




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