السفير العمانى: العلاقات العمانية المصرية قوية وراسخة وممتدة عبر التاريخ

كتب مصطفى عنبر

قال السفير الدكتورعلى العيسائي، سفير سلطنة عمان فى مصر ، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات العمانية المصرية قديمة قدم التاريخ واكتسبت قوة ومتانة تليق بهذا التاريخ الكبير، مؤكدا خلال إلقاء كلمته فى احتفال السفارة العمانية فى مصر مساء اليوم، بالعيد الوطنى العمانى، بأحد فنادق القاهرة، إن سفن الفراعنة كانت تبحر إلى بحر العرب لتحضر الصمغ والبخور من عمان لاستخدامها فى إشعال الإضاءة في المعابد .

وأشارالسفير الدكتورعلى العيسائي ، الى أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، اكتسبت دفعة قوية بتوجيهات من السلطان قابوس بن سعيد ، والرئيس عبد الفتاح السيسي ، واصفا العام 2018 بأنه العام الذهبي في علاقات التعاون بين البلدين، مؤكدا أنها توجت من خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان وعقده لقاء قمة مع السلطان قابوس بن سعيد في مسقط.

وشدد العيسائي ، على أن السلطنة دولة داعية وراعية للسلام وداعمة للاستقرار والأمن، وبينها وبين مصر تنسيق كبير وتشاور ممتد حول قضايا المنطقة ، لافتا الى أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سوف تشهد حراكا كثيرا خلال انعقادها في مسقط في شهر ديسمبر المقبل.