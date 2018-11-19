السجن 10سنوات لربة منزل لترويجها عملات مزورة بقنا

قنا - وائل محمد

عاقبت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفى، وعضوية المستشارين عماد سامي، وأحمد حسن غلاب، وسكرتارية محروس قراعة، ومحمد حسني، ربة منزل، غيابيًا بالسجن 10 سنوات، بتهمة ترويج عملات مزيفة بمركز قفط، جنوبي قنا.

وتعود أحداث القضية إلى مارس 2017، عندما وجهت النيابة العامة بقفط إلى المتهمة صابرين.س.س- 37 عامًا، ربة منزل، مقيم بمنطقة الشؤون بشارع سيدي عبد الرحيم القنائي بمركز قنا، تهمة ترويج عملات مزورة من فئة الـ200 جنيه، وشراء درجة نارية بعملات مزورة من صاحب محل موتوسيكلات يدعى عادل وهبي.

وتم إحالة القضية برقم 4917 لسنة 2017 جنايات قفط، والمقيدة برقم 3819 لسنة 2017 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهمة بالسجن 10 سنوات.