الزراعة":حملات بالغيطان لزيادة إنتاجية الخضر وتجنبا لمخاطر التقلبات الجوية"

قال المهندس محمود عطا ، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، إنه بناء على تعليمات الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة هناك حملات مرورية وبرامج توعوية إرشادية مكثفة بالغيطان على محاصيل الخضراوات والفاكهة تجنبا من مخاطر التغيرات المناخية والتقلبات الجوية .

وأضاف " عطا" فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن برامج التوعية تشمل الطرق السليمة فى مكافحة الآفات لزيادة الإنتاج وعدم تساقط الثمار، كما يتم وإصدار نشرات يومية بالممارسات الزراعية الجيدة من خلال الإدارة العامة للخضراوات والفاكهة بالتعاون مع معهد أمراض النبات والوقاية بجميع المحافظات

وتابع رئيس المحاصيل الزراعية، إن الحملات الإرشادية تعمل على تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، وإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، كما تعمل اللجان على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة.

وأوضح "عطا "، أن اللجان تعمل أيضا على رصد كافة المشكلات التى تواجه المزارعين بالمحافظات المختلفة، والتوجيه بحلها بشكل فورى، كما تعقد اللجان ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.