video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة":حملات بالغيطان لزيادة إنتاجية الخضر وتجنبا لمخاطر التقلبات الجوية"

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:00 ص
الزراعة":حملات بالغيطان لزيادة إنتاجية الخضر وتجنبا لمخاطر التقلبات الجوية" محاصيل زراعية-ارشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

قال  المهندس محمود عطا ، رئيس الإدارة المركزية  للمحاصيل البستانية  والمحاصيل الزراعية  بوزارة الزراعة ، إنه بناء على تعليمات  الدكتور عز الدين ابوستيت  وزير الزراعة  هناك حملات مرورية  وبرامج توعوية إرشادية  مكثفة  بالغيطان على محاصيل الخضراوات والفاكهة  تجنبا  من مخاطر  التغيرات  المناخية والتقلبات الجوية .

 

وأضاف " عطا" فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن برامج التوعية تشمل الطرق السليمة  فى مكافحة الآفات لزيادة الإنتاج وعدم تساقط الثمار، كما يتم  وإصدار نشرات يومية بالممارسات الزراعية الجيدة من خلال الإدارة العامة للخضراوات والفاكهة بالتعاون مع معهد أمراض النبات والوقاية بجميع المحافظات

 

 وتابع رئيس المحاصيل الزراعية، إن الحملات الإرشادية  تعمل على تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، وإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، كما تعمل اللجان على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة.

وأوضح "عطا  "، أن اللجان تعمل أيضا على رصد كافة المشكلات التى تواجه المزارعين بالمحافظات المختلفة، والتوجيه بحلها بشكل فورى، كما تعقد اللجان ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "الفاو" تسلم 5 صوبات زراعية بمساحة 5000 متر لخمس قرى بالفيوم

الزراعة تقدم برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين بالوحدات البيطرية

وزير الزراعة يكلف إيمان سالم مديراً لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية

وزارة الزراعة

برامج توعية

محاصيل الخضر

المحاصيل البستانية

المحاصيل الزراعية

التغيرات المناخية




لا تفوتك
وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة