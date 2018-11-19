الرئيسية أخبار عربية الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على القائد العسكرى الليبى صلاح بادى الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:31 م صلاح بادى رويترز إضافة تعليق فرضت الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين عقوبات على القائد العسكرى الليبى صلاح بادى. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على تسعة كيانات روسية وأوكرانية الخزانة الأمريكية ليبيا صلاح بادى وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019 لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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