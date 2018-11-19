الخدمات التعليمية تصل كل شبر بوسط سيناء.. مدارس بكل القرى واستراحات للمعلمين

شمال سيناء ـ محمد حسين

"فى كل قرية بوسط سيناء مدرسة"، هذا ما أجمع عليه الأهالى سكان مناطق وسط سيناء، مؤكدين أن الدولة جادة فى توفير المنشآت التعليمية كاملة التجهيز فى قراهم.

" اليوم السابع"، تفقدت فى مركز "نخل" بوسط سيناء، جانب من الخدمات التعليمية القائمة على خدمة 1585 طالبا موزعين على المراحل التعليمية الأساسى والثانوى.

ونظرا لطبيعة منطقة مركز نخل المقسم لـ11 قرية وكل قرية يتبعها تجمعات مترامية الأطراف، فقد تحدى كثير من أبنائها كل المعوقات ويصلون لمدارسهم بغرض تلقى العلم، والتحدى الأكبر يبذله طلبة الثانوية العامة الذين يقطعون مسافات للوصول للمدرسة الثانوية الوحيدة فى المدينة بينما طلبة المدارس الابتدائية أحسن حظا نظرا لتوفر مدارس بقراهم.

محمد سالم، طالب بالمرحلة الثانوية، يسكن قرية تبعد 20 كيلومترا عن مدينة نخل حيث توجد المدرسة الثانوية، يقول إنه يقطع المسافة فى سيارة نصف نقل تقل أهالى وطلبة، ويصل لمدرسته فى موعد مناسب بعد خروجه من منزله فى السادسة والنصف صباحا، وعودته لمنزله فى حدود الرابعة عصرا.

يؤكد الطالب، أنه من بين 4 طلبة هم من التحقوا بالثانوية العامة من قريته، ويحاول أن يبذل أقصى جهد من أجل أن يحقق حلمه وحلم أبناء قريته بتخرجه طبيبا.

ويشير أنه فى قريته يختلف كثيرا حاله عن حال أقرانه الطلبة فى مناطق أخرى، حيث لا مجال لرفاهية ولا دروس خصوصية، ويعتمد على ما يصل إليه من معلمين ومذاكرته.

بدوره أوضح نصرالله محمد نصرالله رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، أنهم فخورون فى مناطقهم بما قدمته الدولة من خدمات للطلبة فى مجال توفير المنشآت التعليمية المجهزة التى غطت كل شبر، لافتا أن آخر ما لديهم وأصبح على جدول أولويات الإنشاءات هو إنشاء مدرستين بتجمعين وهما تجمع الغويل التابع لقرية الكونتلا وتجمع الطائف التابع لقرية النقب، حيث إن التعليم فى التجمعين يتم فى مدارس اهلية انشأت بجهود ذاتية، وأصبح المطلب الملح للأهالى هو بناء مدرسة بكل تجمع منهما.

وقال نصرالله إن عدد المدارس فى مركز نخل بالمدينة والقرى التابعة لها 38 مدرسة على مستوى كافة المراحل التعليمية، مقيد بها 1585 طالبًا وطالبة، ويقوم بالتدريس لهم عدد 570 معلمًا ومعلمة، ومدرسة للتمريض فى مقر الإدارة الصحية القديمة.

وأشار أنه فى مجال الخدمات لتيسير العملية التعليمية، وفرت المحافظة أتوبيس لنقل المعلمين من مدينة العريش إلى مدارس نخل بواقع مرتين أسبوعيًا، واستراحات مجهزة للإقامة منها مجمع استراحات مدينة نخل ومجمع الاستراحات، وتوفير استراحات متنقلة للمعلمين عبارة عن كرفانات عددها 7 فى مدارس البروك والحقل والكحف والبيضة والغويل وصدر الحيطان والكونتلا، إلى جانب الاستراحات الحديثة الملحقة بالمدارس الجديدة التى افتتحت مؤخرا.

نظام حضور المعلمين لمدارس وسط سيناء كما فى سائر المصالح الحكومية الأخرى، هو بعملهم 15 يوما متصلة، بعض من المعلمين يقيمون خلال فترة عملهم فى الاستراحات التى وفرتها الدولة لهم، وآخرين مع اسرهم يقيمون فى مدينة نخل والقرى، والغالبية يتنقلون من مدينة العريش لمركز نخل فى الأتوبيسات التى وفرتها الدولة لنقلهم تيسيرا عليهم، والتى نظم اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عملها خلال العام الجارى بواقع رحلتين اسبوعيا بعد وصول شكوى من اولياء الامور انها تصل فى الساعة الحادية عشر صباحا وتغادر بعد ساعة.

اولياء الأمور فى المدارس بمركز نخل أكدو لـ"اليوم السابع" على أملهم أن يصل صوتهم لمحافظ شمال سيناء لمزيد من ضبط العملية التعليمية وحضور المعلمين وألا تصبح المدارس منشآت جاهزة وطلبة فى فصولها وغياب للمعلمين، لافتين أن أهم عقبات التعليم فى مناطقهم هى غياب متابعة مديرية التعليم لمعلميها، ويبقى فى المدارس من يلتزم ضميرهم بعملهم ويؤدونه على أكمل وجه، فيما يحضر البعض لساعات قليلة والأخر يتغيبون، والبعض من المعلمين يعتبر التواجد فى مدارس بعيدة بالقرى فرصة للتزويغ والانشغال بأعمالهم الخاصة حيث هذه المدارس بعيدة عن الرقابة والمتابعة.

وفى معرض رده على هذه الملاحظات من اولياء الأمور اكد نصرالله محمد نصرالله رئيس مركز ومدينة نخل، انها ملاحظات واخرى تصل شكاوى من اهالى بها، ويتم التنسيق لحلها بتعاون الجهات الإدارية المسئولة.























