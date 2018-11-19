"الخارجية" تحيى ذكرى شهداء تفجيرات السفارة المصرية بباكستان عام 1995

(أ ش أ)

أحيت وزارة الخارجية اليوم الاثنين ذكرى شهداء تفجيرات السفارة المصرية بباكستان عام 1995م.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"- "إن اليوم يمر 23 عاما على تفجيرات سفارتنا فى باكستان.. نستدعى بكل حب وتقدير وعرفان ذكرى أبناء مصر شهداء الحادث الأليم.. ستستمر ريادة وجدية مصر فى محاربة الإرهاب والتطرُف.. رحم الله كل شهداء الوطن".

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، صورا لشهداء مصر من أبناء الوزارة ضحايا تفجيرات السفارة المصرية فى باكستان عام 1995.