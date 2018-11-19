video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الخارجية" تحيى ذكرى شهداء تفجيرات السفارة المصرية بباكستان عام 1995

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:18 م
"الخارجية" تحيى ذكرى شهداء تفجيرات السفارة المصرية بباكستان عام 1995 المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أحيت وزارة الخارجية اليوم الاثنين ذكرى شهداء تفجيرات السفارة المصرية بباكستان عام 1995م.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"- "إن اليوم يمر 23 عاما على تفجيرات سفارتنا فى باكستان.. نستدعى بكل حب وتقدير وعرفان ذكرى أبناء مصر شهداء الحادث الأليم.. ستستمر ريادة وجدية مصر فى محاربة الإرهاب والتطرُف.. رحم الله كل شهداء الوطن".

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، صورا لشهداء مصر من أبناء الوزارة ضحايا تفجيرات السفارة المصرية فى باكستان عام 1995.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفارة مصر فى باكستان تروج للأماكن السياحية من خلال مشاركتها بسوق خيرى

وزاره الخارجيه

باكستان

السفاره المصريه فى باكستان

تفجير السفاره المصريه فى باكستان




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة