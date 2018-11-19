video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 07:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: إعلان آلية امتحان طلاب الصف الأول الثانوى نهاية الأسبوع

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 07:00 ص
التعليم: إعلان آلية امتحان طلاب الصف الأول الثانوى نهاية الأسبوع طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك اجتماعات بين قطاع التعليم العام بالوزارة، والإدارة العامة للامتحانات، والمركز القومى للامتحانات، لبحث آلية امتحان طلاب الصف الأول الثانوى، موضحة أنه من المقرر أن يتم بشكل ورقى للطلاب وليس إلكترونيًا.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من المتوقع أن تنتهى اللجنة التى تبحث شكل وآلية امتحان طلاب الصف الأول الثانوى خلال الأسبوع الجارى، بالتنسيق مع المركز القومى للامتحانات، لأنه من يحدد مواصفات الورقة الامتحانية وبنوك الأسئلة التى تأتى منها نماذج الامتحانات.

وأكدت المصادر أنه حتى الآن لم يتم البت فى ما إذا كان الامتحان سوف يعقد على مستوى المدرسة أو الإدارة، وشكل الامتحان، والفاصل الزمنى بين الامتحانين اللذين يؤديهما الطالب فى التيرم الأول من إجمالى 4 امتحانات طوال العام الدراسى.

جدير بالذكر أن الثانوية العامة الجديدة تقوم على تطبيق وتسليم الطلاب أجهزة تابلت عليها المحتوى العلمى والمعرفى وترتكز على آلية تغيير التقييم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم: العام الدراسى بالخارج 180 يوما وفى مصر 108 أيام.. صور

التربية والتعليم

الثانوية العامة الجديدة

اخبار اليوم

اخبار التعليم

اخبار مصر

مصر اليوم




لا تفوتك
وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة