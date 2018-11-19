التعليم: إعلان آلية امتحان طلاب الصف الأول الثانوى نهاية الأسبوع

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك اجتماعات بين قطاع التعليم العام بالوزارة، والإدارة العامة للامتحانات، والمركز القومى للامتحانات، لبحث آلية امتحان طلاب الصف الأول الثانوى، موضحة أنه من المقرر أن يتم بشكل ورقى للطلاب وليس إلكترونيًا.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من المتوقع أن تنتهى اللجنة التى تبحث شكل وآلية امتحان طلاب الصف الأول الثانوى خلال الأسبوع الجارى، بالتنسيق مع المركز القومى للامتحانات، لأنه من يحدد مواصفات الورقة الامتحانية وبنوك الأسئلة التى تأتى منها نماذج الامتحانات.

وأكدت المصادر أنه حتى الآن لم يتم البت فى ما إذا كان الامتحان سوف يعقد على مستوى المدرسة أو الإدارة، وشكل الامتحان، والفاصل الزمنى بين الامتحانين اللذين يؤديهما الطالب فى التيرم الأول من إجمالى 4 امتحانات طوال العام الدراسى.

جدير بالذكر أن الثانوية العامة الجديدة تقوم على تطبيق وتسليم الطلاب أجهزة تابلت عليها المحتوى العلمى والمعرفى وترتكز على آلية تغيير التقييم.