التحالف العربى: العمليات العسكرية فى الحديدة مستمرة وندعم جهود السلام باليمن

إيمان حنا

قال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي أن العمليات العسكرية في مدينة الحديدة مستمرة لكن ما يحدث هو الاختلاف في وتيرتها حسب ما تقتضيه الظروف .

وقال إن التحالف العربي يدعم جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث في الوصول إلى حل سلمي للأزمة في اليمن.

وأضاف في المؤتمر الصحفي بالرياض الذى نقلته العربية الحدث، أن قوات الجيش اليمني باتت تطوق مدينة الحديدة وصارت على بعد 4 كيلومترا من ميناء المدينة و3 كيلو متراً من وسطها .

وأشار إلى أن طيران التحالف العربي يستهدف جميع التعزيزات العسكرية للحوثيين في الحديدة .

وبشأن المبادرة التي أعلن عنها محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى بـ اللجنة الثورية للحوثيين بشأن وقف الهجمات الصاروخية، قال المالكي أن الحوثيين أطلقوا صباح اليوم صاروخ باليستي من محافظة حجة شمال اليمن باتجاه السعودية إلا أنه سقط في الأراضي اليمنية.