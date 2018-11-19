video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة توقع اتفاقية تعاون مع شركة القاهرة للاستثمار لنشر الثقافة المالية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:59 ص
البورصة توقع اتفاقية تعاون مع شركة القاهرة للاستثمار لنشر الثقافة المالية توقيع بروتوكول بين البورصة وشركة القاهرة للاستثمار
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
وقعت البورصة المصرية اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية لنشر الثقافة المالية.
 
وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن الاتفاقية تشمل قيام البورصة بتدريب أكثر من 60 أستاذ من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بدر التابعة لشركة القاهرة للاستثمار لتدريس مفاهيم البورصة والاستثمار فى سوق المال المصرية لطلاب الجامعة وطلاب المدارس التابعة للشركة، مشيرا إلى أن عدد الطلبة المتوقع أن يستفيدوا منها أكثر من 30 ألف طالب.
 
ومن جانبه قال الدكتور حسن القلا رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، إن الشركة تطمح فى إعداد مناهج تعليمية متخصصة فى سوق المال للطلاب، لافتا إلى أن الحصول على الكورس لطلاب الجامعة سيكون شرط للحصول على شهادة التخرج، مؤكدا أن الشركة لن تدخر جهداً فى تنفيذ استراتيجية البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول  المالى فى مختلف أنحاء وقطاعات الجمهورية.
 
 
محمد فريد رئيس البورصة وحسن القلا رئيس شركة القاهرة للاستثمار
محمد فريد رئيس البورصة وحسن القلا رئيس شركة القاهرة للاستثمار
 
 
محمد فريد رئيس البورصة المصرية
محمد فريد رئيس البورصة المصرية

بروتوكول تعاون لنشر الثقافة المالية
بروتوكول تعاون لنشر الثقافة المالية

توقيع بروتوكول بين البورصة وشركة القاهرة للاستثمار
توقيع بروتوكول بين البورصة وشركة القاهرة للاستثمار

محمد فريد وحسن القلا
محمد فريد وحسن القلا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة تقرر إدراج "القاهرة للاستثمار" بالقائمة للأنشطة المتخصصة

اخبار الاقتصاد

البورصة

القاهرة للاستثمار

اخبار البورصة المصرية




لا تفوتك
وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة