البورصة توقع اتفاقية تعاون مع شركة القاهرة للاستثمار لنشر الثقافة المالية

كتب هانى الحوتى

وقعت البورصة المصرية اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية لنشر الثقافة المالية.

وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن الاتفاقية تشمل قيام البورصة بتدريب أكثر من 60 أستاذ من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بدر التابعة لشركة القاهرة للاستثمار لتدريس مفاهيم البورصة والاستثمار فى سوق المال المصرية لطلاب الجامعة وطلاب المدارس التابعة للشركة، مشيرا إلى أن عدد الطلبة المتوقع أن يستفيدوا منها أكثر من 30 ألف طالب.

ومن جانبه قال الدكتور حسن القلا رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، إن الشركة تطمح فى إعداد مناهج تعليمية متخصصة فى سوق المال للطلاب، لافتا إلى أن الحصول على الكورس لطلاب الجامعة سيكون شرط للحصول على شهادة التخرج، مؤكدا أن الشركة لن تدخر جهداً فى تنفيذ استراتيجية البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالى فى مختلف أنحاء وقطاعات الجمهورية.



محمد فريد رئيس البورصة وحسن القلا رئيس شركة القاهرة للاستثمار