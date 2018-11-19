البابا تواضروس: الجيش مهتم بكنيسة العاصمة الإدارية ونتمنى افتتاحها من الرئيس

كتب محسن البديوى

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن هناك اهتمام من القوت المسلحة والهيئة الهندسية بكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد البابا تواضروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة "DMC"، على ضرورة ابتعاد الجميع عن الشائعات والأخبار المضللة وألا يروج لها، مؤكدا أنها تصيب الإنسان بالإحباط.

ووجه رسالة إلى كل إنسان مصري أن يعمل بجد واجتهاد، وأمانة ومسؤولية، و"خلى عندك رجاء وأمل، بلادنا اتعرضت لمتاعب لكن إذا قرأنا التاريخ سنجد فترات كنا فيها على قمة العالم، وسيتطور مجتمعنا ولابد من البعد عن الأنانية".

وتابع البابا قائلا : أنه لا يوجد إنسان يبنى نفسه ولكن يبنيه مجتمعه وإعلامه ومؤسساته الدينية، مشيرا إلى أن الجهة التى تبنى الإنسان لابد أن تكون واعية بدورها الذي تقوم به.