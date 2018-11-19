الإمارات والكونغو يوقعان مذكرة للإعفاء من التأشيرات بين البلدين

أ ش أ

وقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى وليونارد شى أوكيتوندو وزير خارجية الكونغو الديمقراطية بأبوظبى اليوم الاثنين مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الامارتية "وام" أن اللقاء تناول كذلك بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك وتنمية العلاقات الثنائية فى إطار علاقات الصداقة التى تجمع بين البلدين.

وأكد الشيخ عبدالله حرص الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع الكونغو الديمقراطية.

من جانبه أكد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية أهمية العلاقات الثنائية التى تجمع بين البلدين وحرص بلاده على تعزيزها والانطلاق بها نحو آفاق أرحب بما يعود بالخير على شعبى البلدين منوها بالمكانة الرائدة التى تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمى والدولي.