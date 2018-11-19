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"الإفتاء" تبث فيديو جديدا حول التستر على الإرهابيين بدعوى الجهاد

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:18 ص
"الإفتاء" تبث فيديو جديدا حول التستر على الإرهابيين بدعوى الجهاد دار الإفتاء المصرية
كتب ـ لؤى على
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بثت وحدة "الرسوم المتحركة" بدار الإفتاء المصرية فيديو جديدًا ضمن سلسلة فيديوهات الرسوم المتحركة التي بدأت دار الإفتاء في إنتاجها من أجل مواجهة الفكر المتطرف والأفكار المتشددة بطرق مبتكرة وجذابة.

ويضم مقطع الرسوم المتحركة الجديد ردًّا على من يَدْعون إلى التستر وإيواء المتطرفين والإرهابيين الذين يخططون للأعمال الإرهابية أو الهاربين الذي نفذوا عمليات قتل للأبرياء.

ورد الفيديو على دعاوى المتشددين التي يدعون فيها لمساعدة الإرهابيين بدعوى أنه إعانة على الجهاد في سبيل الله، حيث أوضحت الدار في الفيديو الجديد أن النفس الإنسانية لها حرمة كبيرة في دين الله والمساس بها يمثل عدوانًا على الناس جميعًا.

وأشار المقطع إلى أن دين الله وأحكام الشريعة الإسلامية جاءت لإقرار ورعاية الأموال والأنفس والأعراض، مشددًا على أنه يجب على المجتمع بكافة أفراده وطوائفه ومؤسساته الوقوف أمام هؤلاء البغاة الخوارج وصد عدوانهم كل حسب سلطته واستطاعته حتى لا نقع تحت وعيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله من آوى محدثًا».

 


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