افتتاح وحدة القياس والتقويم بتمريض الإسكندرية

الإسكندرية- هناء أبو العز

افتتح الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها عادل عميدة كلية التمريض صباح اليوم الاثنين، وحدة القياس والتقويم بكلية التمريض.

وأشاد هشام جابر خلال الافتتاح بما تقدمه كلية التمريض من أجل تحسين العملية التعليمية والإرتقاء بالطلاب ووضع المعايير اللازمة لهم لتكون دليل مرجعى خلال فترة الدراسة.

وأكدت الدكتورة مها عادل عميد الكلية أن افتتاح الوحدة جاء بالتعاون بين الكلية ووحدة القياس والتقويم بالجامعة وتهدف الوحدة إلى تفعيل دليل معايير القياس والتقويم بالكلية وتعزيز ثقافة التطوير المستمر وتدريب وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والتعاون والتنسيق مع الوحدات الأخرى بالكلية، حضر الافتتاح الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الإسكندرية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.