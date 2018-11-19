افتتاح الملتقى الوقفى الخامس والعشرين بالكويت بمشاركة مصرية

الكويت (أ ش أ)

افتتح وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية المستشار فهد العفاسى اليوم الاثنين، الملتقى الوقفى الخامس والعشرين، والذى يقام تحت رعاية ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على مدى يومين، بمشاركة مصرية.

وقال العفاسى – فى كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، نيابة عن ولى العهد الكويتى – أنه تم تأسيس الأمانة العامة للأوقاف الكويتية منذ خمسة وعشرين عاما؛ لخدمة العمل الوقفى ورعاية أهدافه، مشيرا إلى انها مثلت نقلة نوعية فى مجال خدمة العمل الوقفى فى الكويت.

وأشاد العفاسى بالإنجازات التى حققتها الأمانة العامة للأوقاف الكويتية على مدى مسيرتها سواء فى المجالات الدينية أو الثقافية أو الاجتماعية أو التنموية سواء داخل الكويت أو فى الدول الإسلامية وشتى بقاع العالم، مما عزز من مكانتها كمنارة عالمية للعمل الإنسانى.

من جهته..قال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الكويتية محمد عبد الله الجلاهمة- فى كلمته خلال افتتاح الملتقى- "إن الملتقى الوقفى هذا العام يتزامن مع الاحتفال بمرور 25 عاما على تأسيس الأمانة العامة، حيث أنه يهدف إلى تسليط الضوء على مسيرتها وإنجازاتها ومشروعاتها الخيرية؛ لخدمة الوقف والتى تغطى مساحة كبيرة من الكرة الأرضية كحصيلة لعملها على مدار تلك الفترة، بالإضافة إلى تقديم نماذج وقفية خيرية عالمية فى هذا المجال".

وأضاف الجلاهمة أنه يشارك فى فعاليات الملتقى العديد من ممثلى الدول العربية والإسلامية وفى مقدمتهم (مصر، السعودية، سلطنة عمان، الإمارات، البحرين، تونس، المغرب، البوسنة والهرسك، فرنسا، صربيا، كرواتيا، سلوفينيا وقرغيزيا)، بالإضافة إلى الضيوف من داخل الكويت.

وأشار إلى أنه سيتم على هامش الملتقى افتتاح معرضا تفاعليا مميزا يحكى حكاية الوقف فى البلاد منذ النشأة الأهلية إلى المؤسسة الحكومية وصولا إلى العالمية ومرورا بأهم مشروعات الأمانة وإنجازاتها محليا وعالميا، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والتى منها تقنية الواقع المعزِز، بالإضافة إلى عرض بعض المقتنيات الوقفية وجوانب من الأفلام التى تحكى تاريخ العمل الوقفى فى الكويت.