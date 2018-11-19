اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

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الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة





الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة