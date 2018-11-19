اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

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الرئيس يشهد احتفالية المولد النبوى الشريف: يجب تعديل سلوكياتنا و"بشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة"
الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة
التعليم تعلن تفاصيل تقييم طلاب الأول الثانوى فى الثانوية الجديدة: امتحان الفصل الدراسى الأول ورقي وليس إلكترونيا
الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة
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