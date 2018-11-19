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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:13 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين محمود الخطيب
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يقدم اليوم السابع لقرائه اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الاثنين، منها، تفاصيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالية المولد النبوى الشريف، وطرح أول مزايدة للتنقيب عن النفط بالبحر الأحمر قبل نهاية 2018وخضوع محمود الخطيب لجراحة ناجحة فى ألمانيا..
 
 
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الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة
 
 
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الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة


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السيسي

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