استطلاع رأى : نصف الأستراليين يريدون تخفيض عدد المهاجرين المسلمين

كتبت رباب فتحى

أظهر استطلاع للرأي أن نصف الإستراليين تقريبا يريدون تخفيض عدد المهاجرين المسلمين عقب هجوم ملبورن الإرهاب، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأشارت الصحيفة ، إلى أن مؤسسة فيرفاكس ، أجرت الاستطلاع بعد أن شن حسن خليف شاير على، المتعاطف مع تنظيم داعش هجوما عشوائياً ضد أشخاص في شارع بورك ، ملبورن ، في 9 نوفمبر، حيث أصاب بسكينه 3 أشخاص وقتل شخص ، ووجد الاستطلاع أن 46 % من الأستراليين يعتقدون أنه ينبغي تخفيض أعداد المهاجرين المسلمين. ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، أعتقد 35 % أن قبول طلبات الهجرة يجب أن يظل على حاله بينما أيد 14 % فقط زيادة العدد ، وأظهر الاستطلاع الهاتفي الذي أجرى على 1200 شخص على الصعيد الوطني أن الأغلبية يدعمون هذا الخفض.