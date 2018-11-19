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استطلاع رأى : نصف الأستراليين يريدون تخفيض عدد المهاجرين المسلمين

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 07:19 م
استطلاع رأى : نصف الأستراليين يريدون تخفيض عدد المهاجرين المسلمين هجوم أستراليا - أرشيفية
كتبت رباب فتحى
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أظهر استطلاع للرأي أن نصف الإستراليين تقريبا يريدون تخفيض عدد المهاجرين المسلمين عقب هجوم ملبورن الإرهاب، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وأشارت الصحيفة ، إلى أن مؤسسة فيرفاكس ، أجرت الاستطلاع بعد أن شن حسن خليف شاير على، المتعاطف مع تنظيم داعش  هجوما عشوائياً ضد أشخاص في شارع بورك ، ملبورن ، في 9 نوفمبر، حيث أصاب بسكينه 3 أشخاص وقتل شخص ،  ووجد الاستطلاع أن 46 % من الأستراليين يعتقدون أنه ينبغي تخفيض أعداد المهاجرين المسلمين. ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، أعتقد 35 % أن قبول طلبات الهجرة يجب أن يظل على حاله بينما أيد 14 % فقط زيادة العدد ، وأظهر الاستطلاع الهاتفي الذي أجرى على 1200 شخص على الصعيد الوطني أن الأغلبية يدعمون هذا الخفض.
 
 

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