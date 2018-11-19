احتفالية لأبناء المؤسسة العقابية بالمرج اليوم بمناسبة المولد النبوى

تنظم وزارة التضامن الاجتماعى والمؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة اليوم الإثنين احتفالية كبرى لأبناء المؤسسة العقابية فى إطار الاحتفالات بذكرى المولد النبوى الشريف بمقر المؤسسة العقابية بالمرج.

يضم برنامج الحفل الذى سيشهده عدد من رجال الأزهر الشريف ومسئولى العمل الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى ومسئولى وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان عروضا فنية للتنورة من تقديم مركز شباب الساحل وفقرات الانشاد الدينى يقدمه منشد من الازهر الشريف كما سيقدم أبناء المؤسسة فقرات غناء دينى لأجمل الأغانى الدينية فى مدح النبى كما سيشارك بالحفل فرقة مركز شباب الفسطاط بتقديم فقرات الغناء الدينى والأغانى التراثية بالإضافة الى فقرات متميزة للفنون الشعبية

ويأتى تنظيم هذه الاحتفالية فى ضوء استخدام الفنون كوسائل محفزة لإعادة بناء شخصية الأبناء بالمؤسسة ودعم الوازع الدينى فى نفوسهم باستعادة السيرة النبوية العطرة واستلهام الاخلاق الكريمة لنبينا الكريم.

ومن المقرر أن يقام على هامش الاحتفال معرضا فنيا لمنتجات الأبناء من المشغولات اليدوية والفنية المتميزة وهى نتيجة تدريبهم على أيدى متخصصين بالمؤسسة، فى ضوء الدفع بمهارات جديدة داخل الأبناء وتعليمهم الحرف والمهارات الفنية المختلفة بما يمكنهم من بدء حياة مختلفة وأن يتعلم مهارة جديدة وإعادة دمجهم لمكون الحياة الطبيعية بالمجتمع، لحمايتهم من العودة للجريمة مرة أخرى ومساندتهم وأسرهم.