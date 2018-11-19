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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 07:15 م
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احتجاجات فى تيمور الشرقية بعد مقتل وإصابة 8 أشخاص على يد شرطى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 06:03 م
احتجاجات فى تيمور الشرقية بعد مقتل وإصابة 8 أشخاص على يد شرطى تيمور الشرقية
أ ش أ
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تظاهر عشرات الأشخاص فى مدينة ديلى عاصمة تيمور الشرقية، اليوم الإثنين، للإعراب عن احتجاجهم على مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين على يد شرطى مخمور بإحدى الحفلات.

وقال قائد الشرطة فى تيمور الشرقية خوليو دا كوستا هورناى - حسبما نقلت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية - إنه تم القبض على المشتبه به، وهو الضابط خوسيه مينا، مشيرا إلى أن الدافع وراء إطلاق النار بالحفل الذى كان موجودًا فيه ما زال غير معروف.

وأثار الحادث احتجاجات على نطاق واسع فى أنحاء العاصمة، حيث يطالب المتظاهرون بتحقيق العدالة.


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احتجاجات

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